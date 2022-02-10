Уже скоро Україна може стикнутися з паливною кризою.

Зараз переважна більшість палива до України надходить з Білорусі, а режим самопроголошеного президента Лукашенка перебуває в орбіті впливу Росії. Про це заявили у партії «УДАР Віталія Кличка».

УДАРівці запропонували невідкладні антикризові заходи в економічному плані політсили «Захист. Безпека. Розвиток», який презентували минулого тижня на XXV з’їзді партії.

Відсутність диверсифікації постачання стратегічно важливого дизельного пального є загрозливою тенденцією. За кілька тижнів проблема може стати критичною для Збройних Сил України, Укрзалізниці, фермерів на початку весняних польових робіт.

– Україна залежить від постачання палива з країни, режим президента якого українська влада не визнає вже понад рік після нечесних президентських виборів в Білорусі. Нещодавно Лукашенко в ефірі російського телеканалу прямо заявив про те, що в разі військового загострення на кордонах Білорусь припинить постачати паливо Україні, щоб «не могли заправлятися українські танки». Тому безперебійне забезпечення дизельного пального для потреб Збройних Сил України під час загострення ситуації на кордонах з Росією може стати критичним, – зазначають в «УДАРі Віталія Кличка».

УДАРівці підкреслюють, що криза в Держрезерві стала постійною. В його структурі є 5 регіональних майданчиків зі зберігання пального, але їхня діяльність є непрозорою та неефективною.

– За оцінками експертів, зараз в Україні недозавантажений провідний НПЗ країни – Кременчуцький. Минулого року підприємство переробило орієнтовно 3 млн тонн нафти, а за проектною потужністю може переробляти до 7 млн тонн. Також потенціал зростання переробки є у Шебелинського ГПЗ («Нафтогаз»). Загалом переробка додаткових 3-4 млн тонн нафти, дозволить зменшити імпорт дизпального приблизно на 1,3 млн тонн, а необхідність імпорту бензину взагалі може зникнути, тобто ми зможемо його замістити виключно українським продуктом, – наголошують УДАРівці.

В «УДАРі Віталія Кличка» також зауважують, що Україна має потенціал стати лідером в Європі з виробництва біоетанолу та біодизелю. Для цього необхідно впроваджувати програми збільшення використання таких альтернативних видів палива.

Серед нагальних кроків для запобігання паливної кризи в економічному плані «Захист. Безпека. Розвиток» УДАРівці пропонують: