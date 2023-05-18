Патрульні виявили чоловіка, який перевозив 2500 літрів дизельного пального без відповідних документів.

Сьогодні, під час несення служби на стаціонарному посту в місті Зборові, за порушення правил дорожнього руху інспектори зупинили автомобіль Mercedes-Benz. Спілкуючись з водієм, патрульні помітили, що останній помітно нервує та намагається, чимскоріше поїхати з місця.

Поліцейські перевірили інформацію про водія та автомобіль згідно з базами даних та, оглянувши вантажне відділення транспортного засобу, виявили цистерни з сумарним об’ємом близько 2500 літрів, наповнені, ймовірно, дизельним пальним.

Жодних дозвільних документів на перевезення підакцизного пального чи чеків про його придбання чоловік не надав. Тож, патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу для подальшого з’ясування обставин цієї події.