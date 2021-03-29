У старших класах загальноосвітніх шкіл області запроваджують дистанційне навчання.

Таке рішення прийняли на засіданні регіональної комісії з ТЕБ та НС. Початкова школа та дошкільні навчальні заклади працюватимуть без змін.

Додаткові обмежувальні заходи діятимуть на Тернопільщині від сьогодні. Вони пов’язані із складною епідемічною ситуацією, а зокрема із зростанням кількості хворих серед дітей та працюючих людей.

«Станом на сьогодні заклади загальної середньої освіти області перейшли на дистанційне навчання. Учні 1-4 класів та дошкільних закладів навчаються у звичному режимі. Проте, Товстенська громада перейшла на дистанційне навчання, як у закладах середньої освіти, так і в закладах початкової освіти, у зв’язку з великою захворюваністю. Рішення щодо переходу на дистанційну форму навчання приймають місцеві комісії ТЕБ НС та педагогічні ради кожного навчального закладу», – зазначила начальниця управління освіти і науки Тернопільської ОДА Ольга Хома.

Керівники позашкільних, професійно-технічних закладів також повинні забезпечити організацію освітнього процесу у режимі онлайн. Водночас забороняється проведення масових подій за участю здобувачів освіти з більш, ніж однієї групи.