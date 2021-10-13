8 жовтня 2021 року у Харкові відбулося Виїзне розширене засідання Ради директорів КБУ.

На засіданні Олег Лахита, директор ПП «Креатор-Буд», був офіційно обраний керівником представництва КБУ в Тернопільській області. Всі члени Ради директорів одноголосно підтримали його кандидатуру.

В рамках засідання у колі представників будівельного ринку, керівництва Харківщини, представників профільних міністерств та відомств було обговорено актуальні питання щодо ключових проблем будівельної галузі та взаємодії з органами державної влади.



Серед офіційних осіб на зустрічі були присутні:

Ігор Терехов, в.о. Міського голови м. Харкова;

Тетяна Єгорова Луценко, Голова Харківської обласної ради;

Михайло Харнам, заступник голови Харківська обласна державна адміністрація;

Наталія Козловська, заступник Міністра розвитку громад та територій України;

Семен Кривонос, голова ДІАМ (онлайн).

Конфедерація будівельників України – найбільше профільне об’єднання українського бізнесу, що відстоює інтереси будівельної галузі та гравців ринку, орієнтоване на європейські цінності й стандарти та створює привабливе бізнес-середовище.

За роки існування Конфедерація стала відомою та впливовою організацією, до складу якої входять понад 700 будівельних холдингових компаній і професійних об’єднань та має свої представництва в усіх регіонах України.