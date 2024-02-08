Депутати Тернопільської обласної ради одноголосно проголосували за присвоєння звання «Почесний громадянин Тернопільської області» посмертно:

– Мялікгулиєву Назару Курбангельдийовичу – військовослужбовцю 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, який загинув 23 червня 2022 року на східному напрямку оборони під час виконання бойового завдання, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет України;

– Теребію Андрію Богдановичу – військовослужбовцю 81-ї окремої аеромобільної бригади 122 ОАеМБ, який загинув 4 квітня 2022 року в боях за місто Рубіжне Луганської області.

Нагадаємо, що вручення посвідчення та нагрудного знака «Почесний громадянин Тернопільської області» супроводжується також виплатою одноразової грошової винагороди у розмірі десяти мінімальних заробітних плат родинам полеглих воїнів.

Довідково:

Назар Мялікгулиєв народився 9 жовтня 1990 року у селі Кобиловолоках, нині Теребовлянської громади Тернопільського району Тернопільської области, в сімї етнічного туркмена Курбангельди Мялікгулиєва та уродженки західної України.

Після закінчення Теребовлянської загальноосвітньої школи № 2, 8 працював у лісництві з перервою на військову службу – у 2008–2010 роках служив за контрактом у ракетній бригаді (механік-кулеметник, згодом – механік тактичних ракет).

У 2014 був призваний за третьою хвилею мобілізації. У складі батальйону зенітник Назар пройшов бої під Кримським, а в 2015 – в районі Тошківки, Оріхового, Новотошківського.

Рік після демобілізації був удома. У серпні 2016-го пройшов курси перепідготовки військовослужбовців, звільнених у запас за проєктом «Україна – Норвегія». У грудні 2016 року повернувся до війська. Проходив службу у складі артилерійської бригади, яка на той час виконувала завдання на Луганщині.

Влітку 2017 року звільнився після закінчення терміну контракту й поїхав на заробітки до Європи, півроку був удома й знову повернувся на фронт.

У 2022 році Назар потрапив на фронт вже всьоме. Воював у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Загинув 23 червня 2022 року на східному напрямку оборони під час виконання бойового завдання.

Похований у Козовій.

Залишилися дружина та троє дітей.

Андрій Теребій народився 28 жовтня 1991 року в місті Тернополі.

Навчався у Тернопільській загальноосвітній школі № 23, Тернопільському Центрі професійно-технічної освіти № 2, Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

Від 2014 – учасник АТО. Військову службу проходив у 24 ОМБр, 54 ОМБр, а також в УДА. Учасник громадського руху ветеранів та волонтерів «Захисти Україну» та громадської організації «Res_Publica. Брати по Зброї».

З початком російського вторгнення в Україну воював на фронті в складі 81-ша окрема аеромобільна бригада (Україна) 122 ОАеМБ. Загинув 4 квітня 2022 року в боях за місто Рубіжне Луганської області.

Похований 11 квітня 2022 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища.

Вічна пам’ять і слава нашим Героям!