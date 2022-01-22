Двоє тернопільських біатлоністів виступлять на Олімпіаді в Пекіні

Список затверджено остаточно.

Став відомий склад чоловічої та жіночої збірної України з біатлону на Олімпіаду-2022, що проходитиме у Пекіні, повідомляє ZN.ua.

У чоловіків до Китаю вирушать Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко, а у жінок Україну представлять Юлія Джима, Олена Білосюк, Дар’я Блашко, Валентина Семеренко та Ірина Петренко.

Склад було затверджено на засіданні Виконкому Національного Олімпійського Комітету України.

Додамо, що ще одна тернополянка Анастасія Меркушина не потрапила в олімпійську збірну.

Нагадаємо, що зимова Олімпіада-2022 у Пекіні відбудеться з 4 по 22 лютого.

Цього сезону Кубка світу з біатлону в активі України лише одна бронзова медаль, яку в сингл-міксті в Оберхофі завоювали Артем Тищенко та Дар’я Блашко.