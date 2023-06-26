Дорожньо-транспортна пригода з потерпілими трапилася 25 червня близько 9 години у Тернополі на вулиці Об’їзній.

Водій автомобіля “Mercedes-Benz Sprinter” не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з автівкою “Renault Duster”. У кросовері була сім’ я: двоє дорослих та троє неповнолітніх дітей. Трирічна дитина перебувала в автокріслі й вона травм не отримала. Двох інших малолітніх дітей та кермувальника “Mercedes-Benz Sprinter” госпіталізували.

Ще одна аварія трапилася в неділю о 18:10 на вулиці Тарнавського. Водій автомобіля “Toyota Land Cruisers Prado 150” порушив правила проїзду перехресть і допустив зіткнення з автомобілем “BMW 520”. У результаті удару до лікарні потрапила пасажирка “BMW”, 1956 року народження.

У водіїв взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю. Триває слідство відповідно до статті 286 ККУ.