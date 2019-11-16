Кримінальні провадження за фактами крадіжок комплектуючих залізничного полотна розпочали слідчі Тернопільського відділу поліції. Злочин стався в обласному центрі.

Зі слів Анни Скавінської, слідчої Тернопільського відділу поліції, повідомлення про те, що на залізничній колії виявлено двох невідомих осіб, які демонтують кріплення, надійшло від співробітників дільниці. Зловмисників взяли на гарячому.

– Виїхавши на місце злочину, поліцейські застали двох осіб: тернополянина, 1985 року народження, раніше судимого та жителя Чорткова, 1990 року народження, – каже Анна Скавінська.

Як з’ясувалося, злодійський дует не вперше промишляв на залізниці. Напередодні зловмисникам вдалося демонтувати велику кількість комлектуючих кріплень: 180 шурупів, 38 підкладок та 137 костилів. Крадений метал зловмисники здали як металобрухт, виручивши трохи більше трьохсот гривень, хоча реальна вартість – в рази більша. Поліцейським вдалося вилучити частину речових доказів з пункту прийому брухту.

– Відомості за даними фактами внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 185 та частиною 3 статті 15, частиною 2 статті 185 ККУ, -розповідає слідча. Наразі вирішується питання про оголошення підозри зловмисникам та обрання міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.