Дві бойові гранати і десятки набоїв знайшли в автомобілі мешканця Тернопільщини

Автомобіль під керуванням жителя Ланівців співробітники поліції зупинили за порушення правил дорожнього руху. Під час перевірки в салоні виявили заборонені предмети.

Серед вилученого: два предмети, зовні схожих на гранати “Ф-1”, запали до них та 30 набоїв калібру 5,45 мм. Поліцейські встановлюють звідки чоловік взяв боєприпаси.

Речові докази направлено на експертизу.

Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне зберігання бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).