У Тернополі на проспекті Злуки демонтовано дві тимчасових споруди. Про це повідомили у міській раді.

20 вересня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, спільно з управлінням муніципальної інспекції міської ради, в присутності працівників поліції демонтовано дві тимчасових споруди, які були розміщені на проспекті Злуки (біля ЗГТ «Текстильник») в м. Тернополі.

Власники тимчасових споруд не встановлені.

Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 07.09.2022 року № 934 «Про усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування».

Демонтовані тимчасові споруди знаходяться на зберіганні на території КП «Міськшляхрембуд» за адресою вул. Антіна Манастирського, 8 в місті Тернополі.