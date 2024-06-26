Кухоль і кілька літніх майданчиків демонтували в Тернополі

У різних мікрорайонах Тернополя демонтують тимчасові споруди.

З метою усунення порушень у сфері земельного законодавства та містобудування, враховуючи звернення управління муніципальної інспекції та звернення КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» у Тернополі демонтують тимчасові споруди (суб’єкти господарювання деяких не встановлені).

Відповідне рішення прийнято на черговому засіданні виконавчого комітету.

Зокрема, демонтажу підлягають наступні об’єкти:

тимчасова споруда (літній майданчик біля закладу «ХХ століття») – вул. Івана Мазепи, 2;

тимчасова споруда (літній майданчик біля закладу «Pizzacoin») – вул. Миру, 2;

тимчасова споруда (літній майданчик біля закладу «Doner Market») – вул. Володимира Громницького, 6;

тимчасова споруда (літній майданчик біля закладу «Файна Кава») – вул. Володимира Громницького, 6;

тимчасова споруда (кухоль) – вул. Мирона Тарнавського (навпроти приміщення 34);

тимчасові споруди (металеві гаражі, власники не встановлені) між будинками №7 по вулиці Руській та №5 по вулиці Над Ставом (навпроти ТП-61);

об’єкт благоустрою (пірс) – вул. Білецька (в районі відпочинково-прогулянкової зони «Циганка»).

Постійно діюча робоча група проведе роботи з демонтажу тимчасових споруд у 10-ти денний термін з дня прийняття рішення.

Суб’єкти господарювання мають можливість самостійно демонтувати вказані тимчасові споруди.