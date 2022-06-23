У Тернополі на заправках вишиковуються черги автівок. Станом на 21 червня суттєвих проблем з поставною пального не було, але нестачу все ще відчувають водії.
Детальніше – далі у матеріалі “Файного міста”.
Нагадаємо, продовжує діяти ліміт на видачу пального. Бензину можна купити максимум 20-25 літрів, а дизелю – 40-45 літрів. В середньому ціна на 95-ий бензин становить 52 грн/л, газ – 42 грн/л, дизпаливо – 58 грн/л, газ – майже 42 грн/л. Водії кажуть, шо інформацію про наявність пального відслідковують як на табло у місті, так і в соцмережах.
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“Заправлявся бензином преміум. Дивлюся по групах, де є пальне, туди і їду. Я взагалі-то з Одеси. Поки їхав, то пальне було і на ОККО, і на WOG. Загалом проблеми з паливом є, але вже краще, бо на початку війни була гірша ситуація”, – каже водій Андрій.
Попри стрімкі підвищення цін на пальне люди не перестають заправлятися.
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“Була ціна 30, 31, 32 – я думав, що 40 гривень – то межа. Зараз 57-58 гривень за солярку, я все одно заправляюсь”, – додає водій Степан.
За словами кермувальників, зараз заправитися вже не так складно, єдиний нюанс – ціна.
“Зараз як такої проблеми з газом нема, адже пальне є чи не на кожній заправці. Єдиний нюанс – різниця в ціні”, – зазначає водій Олег.
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Ціни на заправках Тернополя*
Мережа АЗС “БРСМ”
- 95 EURO PLUS – 51.99 грн/л
- 95 E PREMIUM+ – 50.99 грн/л
- Газ – 41.99 грн/л
Мережа АЗС “OKKO”
- PULLS 95 – 52.00 грн/л
- ДП – 58.00 грн/л
- Газ – 42.00 грн/л
Мережа АЗС “WOG”
- A-95 – 51.00 грн/л
- MUSTANG-95 – 52.00 грн/л
- Газ – 41.98 грн/л
Мережа АЗС “Укрнафта”
- А 95 – 50.00 грн/л
- ДП – 55.00 грн/л
- Газ – 41.95 грн/л
(*ціни вказані лише на ті види пального, які були в наявності АЗС станом на 21.06.2022)
До слова, в Україні, через скарги громадян про завищення цін на пальне і відмову видавати чеки, перевірятимуть автозаправні станції. Завищення цін в умовах воєнного стану є неприпустимим, а порушення правил ведення підприємницької діяльності матиме наслідки у вигляді штрафів та інших заходів адміністративного впливу.