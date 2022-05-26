На Тернопільщині оштрафували три АЗС, де завищували ціни на пальне. ВІДЕО

Паливних спекулянтів каратимуть. На Тернопільщині кілька АЗС вже отримали штрафи за те, що спекулювали цінами. І ті, могли собі дозволити їх трохи завищувати, адже уряд якраз відмінив держрегулювання.

Щоправда, таке рішення прийняли не для того, щоб власники АЗС наживались. Мета інша – дати можливість поповнити запаси самим заправкам. Крім того, владнати проблеми з постачанням бензину і дизелю з європейського ринку до України, повідомляють Т1 Новини.

«Ми отримаємо до кінця місяця 360 тис. тонн палива з абсолютно нових логістичних маршрутів. Також ми дивимося по середньодобовому споживанню (13 тисяч тон) що ми повністю обсяг імпорту можемо спрямувати на внутрішнє споживання», — відзначила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

І цього буде достатньо, каже міністерка. Але інша сторона медалі – пальне з-за кордону в нас продаватимуть дорожче, а отже, українцям треба бути до цього готовими.

А тепер про покарання. Щоб мережі заправок не зловживали цінами, прем’єр-міністр доручив спекулянтів перевіряти. Цим питанням займається Держпродспоживслужба разом з податковою та поліцією. Власне в Тернопільській області виявили три АСЗ, де вартість пального перевищена. Подробиці — у сюжеті каналу Т1.