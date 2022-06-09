У Тернополі зменшили кількість рейсів громадського транспорту.

Про це розповіла Суспільному речниця Тернопільської міськради Мар’яна Зварич.

За її словами, зробили це, щоби не підвищувати тарифи на проїзд у маршрутках та тролейбусах, адже вартість пального та запчастин зросла.

Один із маршрутів, на якому зменшили кількість рейсів, – №22 “Автовокзал-Подоляни”. Перевозить людей за цим маршрутом одне з міських автотранспортних підприємств. Голова наглядової ради підприємства Олександр Шильман розповідає, щодня випускали на лінію десять автобусів. Через подорожчання пального їхню кількість довелося зменшити майже на половину.

“У середньому малий автобус ось такого типу витрачає десь на день літрів 40. Максимальна ціна доходила до 70 гривень за літру дизпалива, на якому вони їздять, середня десь – 60. Множимо 40 на 60 – 2400 гривень треба віддати тільки за пальне. Плюс зарплата водія, податки, ремонти”, – говорить Шильман.

Тернополянка Світлана Твардовська розповідає, громадським транспортом їздить щодня на роботу. Каже, якщо маршрутки їздитимуть рідше, добиратиметься самостійно.

“Якщо треба буде терміново добратися, викликатиму таксі. Деколи, можливо, добиратимуся пішки. Стараюся з розумінням ставитися до цієї ситуації, бо все-таки війна в державі, і пального треба більше на армію”.

Тернополянин Олександр чекає на транспорт, щоби доїхати до продуктового ринку. Каже, чому зменшили кількість тролейбусів, не розуміє.

“Читаю, скорочують тролейбуси. Вони що, також на бензині їздять? Чи електрики теж нема?”

Зменшили кількість тролейбусів на міських маршрутах, щоби скоротити видатки на електроенергію, каже речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич. За її словами, загалом тепер замість 44 тролейбусів їздитиме 34. Кількість маршруток зменшили з 39 до 32. Речниця каже, це дасть можливість витрачати майже на 3 тисячі літрів пального менше.