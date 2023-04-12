«Шевченко єднає Україну» – акцію під такою назвою провели у тернопільському парку «Сопільче». Інспектори з охорони довкілля висаджували дуби Кобзаря.

Як розповіли організатори акції, садженці вирощені з жолудів дуба Шевченка, в якому Тарас Григорович ховав свої малюнки від пана Енгельгардта.

«Ці деревця вирощені в лісовому розсаднику Пехівського лісництва Філії «Звенигородського лісового господарства». Ініціатива була спрямована на збереження пам’яті великого українського поета Тараса Шевченка та підтримку екологічних ініціатив в країні. Висадження цих дерев допоможе зберегти природні ресурси, зелені зони та створити природний баланс. Для нас це не лише вшанування пам’яті великого поета, а й спроба поєднати сили для збереження природного довкілля. Цей крок стане важливим символом єдності нашої країни у питаннях охорони навколишнього середовища та створення здорового та безпечного місця для життя».

Висаджені дуби сформують алею, яка символізує усі регіони України, а також Крим.