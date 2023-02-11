Дружина 56-річного українського співака Віктора Павліка, 28-річна українська блогерка Катерина Реп’яхова 9 лютого в Instagram Stories опублікувала ролик, у якому заявила, що готується до візиту в гінекологічну клініку.

“Чесно зізнатися, я дуже чекаю вихідних”, – заявила Реп’яхова.

Вона зазначила, що піде у суботу на прийом до лікаря у клініку, в якій народився її син.

“Я зустрілася [там] зі своїм синочком, і другу мою мрію також буде здійсняти [ця клініка]”, – сказала вона.

8 грудня 2022 року Реп’яхова публікувала сімейну фотосесію із чоловіком та сином.

Джерело: Trserial.net.ua