Другий опалювальний сезон під час війни: чи буде тепло в наших домівках?

На Тернопільщині під час опалювального сезону діятиме майже 1200 котелень, – повідомив директор департаменту архітектури, містобудування та житлово-комунального господарства області Володимир Харченко.

За його словами, частина котелень працюватиме на газі, частина на деревному паливі, вугіллі, деякі – на електриці та альтернативних джерелах енергії.

Генераторами облаштують електричні котельні та об’єкти критичної інфраструктури. Також комунальники готують плани дій у разі непередбачуваних ситуацій та можливих обстрілів з боку країни-агресора.

«Температурні показники опустилися до звичних осінніх. Це означає, що ми підходимо до початку опалювального сезону. Наші комунальні підприємства завершують виконання тих регламентних робіт і тих робіт з ремонту інженерних мереж, які були передбачені в межах тих можливостей, які територіальні громади надали нашим підприємствам для того, щоб усунути ті пошкодження, які були в процесі попереднього опалювального сезону. Відбувається планова робота щодо заміни та модернізації інженерного обладнання. Цього року до роботи в опалювальному періоді в нас планується 1173 котельні, які будуть забезпечувати опалення, як житлового фонду, так і об’єктів соціальної інфраструктури – освіта, медицина, соціальний захист, культура. Майже третина котелень залишаються на газу, третина – на твердому паливі. Решта – електричні котельні та котельні на інших видах палива. Особливості цього сезону – це військова агресія Росії, це вже другий опалювальний сезон так починається», – розповів Володимир Харченко.

Додамо, в окремих об’єктах критичної інфраструктури вже увімкнули теплопостачання. Для населення опалювальний сезон планують розпочати після зниження середньодобової температури повітря до 8 градусів тепла.