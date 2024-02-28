Довелося відкрити вогонь: на кордоні зі стріляниною спіймали ухилянта з Тернопільщини

Шістьох чоловіків, які збиралися незаконно перетинати держрубіж на ділянці відповідальності відділу прикордонної служби «Косино», затримали учора прикордонники підрозділу спеціального призначення Мукачівського загону.

Прикордонники приховано стежили за прилеглою до українсько-угорської ділянки кордону місцевістю та помітили групу осіб, які рухалися у бік державної межі.

Для порушників зустріч із прикордонниками стала справжньою несподіванкою, адже організатори їх «походу» вартістю 8 тисяч доларів з кожного, пообіцяли безперешкодний перетин кордону.

Чоловіки спробували втекти, проте після кількох попереджувальних пострілів змінили плани та виконали законні вимоги прикордонного наряду, повідомляють у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України.

Затриманими виявились жителі різних областей України, з них двоє жителів Донеччини, решта – жителі Запорізької, Сумської, Тернопільської, Херсонської та Миколаївської областей.

Стосовно чоловіків складено протоколи про адмінправопорушення, передбачені ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України» та ст.185.10 «Злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби України або члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону», справи скеровано до суду.

Оперативники Мукачівського прикордонного загону наразі встановлюють коло осіб, причетних до організації незаконної подорожі чоловіків.