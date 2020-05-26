Дощі поки не прощаються з Тернопільщиною. За прогнозами Укргідрометеоцентру, місцями у регіоні ймовірні сильні зливи. А щодо температурних показників, то вони поступово підвищуватимуться.

Мінлива хмарність, дощі, пориви вітру, тенденція до підвищення температурних показників — такі погодні умови передбачають метеорологи на Тернопільщині. Попри опади у регіоні поступово теплішатиме.

«Найближче синоптичне майбутнє дощове. Опади періодично чергуватимуться з проясненнями. Але найближчими днями дощів буде значно більше, ніж сонячної погоди. Але температура повітря буде поступово підвищуватися. Поступово температурні показники зростатимуть до 15 — 20 градусів вище нуля, а з першого-другого червня потепління стане відчутнішим. Наступного тижня температурні показники сягатимуть 25 градусів вище нуля. Проте найближчими днями не обійтися без парасоль. Оскільки дощі будуть частими і неочікуваними», – розповідає синоптик Наталка Діденко.

Отже, дощова погода спостерігатиметься на Тернопільщині до кінця тижня. Однак з приходом червня синоптична картина зміниться.

Софія Романська