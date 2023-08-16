Щомісячну батьківську плату у двох музичних та художній школі погодили на засіданні виконавчого комітету 16 вересня. Прийняте рішення вступає у дію з першого вересня 2023 року.

– До нас звернулися директори першої та другої музичних шкіл, а також директор художньої школи з проханням підняти батьківську плату за навчання з першого вересня, – зауважила Світлана Козелко, начальниця управління культури і мистецтв. – Порівняно з минулим роком різниця невелика. Також у рішення вказані категорії дітей, які звільнені від плати за навчання.

Вартість навчання порівняно з минулим навчальним роком зросла на різних відділеннях у музичних школах на 20-50 гривень. Фортепіано, гітара, синтезатор коштують 480 гривень; баян, цимбали, бандура, сопілка, акордеон, віолончель, контрабас – 260; скрипка, духові інструменти – 330; домра – 200; саксофон – 400; ударні інструменти – 350; академічний вокал – 360; електроінструменти – 410; вокально-хорове відділення – 280; естрадний спів – 480 гривень. У Тернопільській художній школі імені Михайла Бойчука навчання на відділах «Образотворче мистецтво» та «Художнє оздоблення текстилю» коштуватиме 330 гривень в місяць.

Безкоштовно у мистецьких школах можуть навчатися: діти, батьки яких загинули під час участі в АТО, ООС; діти загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; діти, батьки яких є учасниками бойових дій на території проведення АТО, ООС, бойових дій під час військової агресії Російської Федерації проти України; діти, батьки яких отримали інвалідність під час участі в АТО, ООС та під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Окрім цього, звільнені від батьківської плати також діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування; діти з інвалідністю; діти із малозабезпечених сімей; діти із багатодітних сімей; діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів.