Тернопільщина, як і вся Україна, пройшла максимальний рівень захворюваності на «Ковід-19».

Нинішній рівень захворюваності, який фіксується в щоденному режимі, інколи майже вдвічі нижчий від пікових показників, які становили 795 випадків за добу.

Місто та область не потрапили до «червоної» зони. В останні дні з’явилася позитивна динаміка зменшення завантаженості ліжок в лікарнях області. Про це повідомив лікар-епідеміолог Володимир Паничев під час засідання міського оперативного штабу 16 квітня.

– Для нашої області до 20 квітня Київський інституту математики прорахував середні показники в абсолютних цифрах щоденної захворюваності на рівні від 617 до 640 випадків в день з коридором коливань від 420 до 1019 випадків, – зауважив Володимир Паничев. – Ми зараз перебуваємо на нижніх відмітках коридору коливань. Тобто наша фактична захворюваність є нижчою від прогнозованої. І маємо перспективу стабілізації захворюваності з подальшою динамікою до зниження до кінця квітня. Такі позитивні зрушення дають змогу говорити про те, що стосовно окремих груп населення можемо дещо пом’якшувати заходи, які були введені попередніми рішеннями. Маю на увазі рішення щодо навчання у школах. Те саме можу сказати стосовно захворюваності освітян, де теж спостерігаємо відносно низькі рівні захворюваності і певну стабілізацію. Разом з тим рішення стосовно послаблення не мають поширюватися вцілому на вимоги щодо дотримання карантинних заходів, особливо інших груп населення та стосовно інших видів діяльності в тому числі у сфері надання послуг дітям.