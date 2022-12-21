До завершення воєнного стану: у Тернопільській громаді заборонили використовувати салюти і петарди

На території Тернопільської громади заборонено використовувати піротехнічні засоби до завершення дії воєнного стану.

21 грудня на черговому засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради внесено зміни до рішення виконавчого комітету «Про додаткові заходи безпеки».

Згідно з рішенням, забороняється використовувати піротехнічні засоби, зокрема, феєрверки, салюти тощо, на території Тернопільської міської територіальної громади до моменту припинення та скасування правового режиму воєнного стану.

Відповідне рішення прийнято з огляду на те, що звукові та світлові ефекти під час використання піротехніки завдають шкоди психічному здоров’ю населення у воєнний час через їх схожість зі звуками вибухів, особливо враховуючи частоту повітряних тривог на території області.