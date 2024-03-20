Мережею шириться відео, на якому люди з вікна будинку навпроти знімають ситуацію на одній із будов у Тернополі. Там працівники ТЦК та СП вручають робітникам фірми-забудовника повістки.

Відповідне відео опублікували в низці Telegram-каналів у середу, 20 березня, повідомляє видання Тернополяни.

Зокрема, представники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки були помічені на даху однієї з новобудов Тернополя. Там вони, вочевидь, виписували повістки робітникам.

Також на відео знято, що поряд із новобудовою чекає білий бус, у якого, ймовірно, “запрошують” тих, кого спіймають на вулицях міста. Тернополяни жартують, що ТЦК вийшов на новий рівень – спеціально підготовлені чоловіки у формі вже беруть важчі завдання… Але й, погодьтесь, втекти у чоловіків, що знаходься на висоті на будові менше, ніж у тих, кому трапився білий мікроавтобус десь по дорозі…