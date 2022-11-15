Черговий евакуаційний потяг з Донеччини прибув сьогодні до Тернополя. Більше пів сотні переселенців, серед яких діти, зустріли тернопільські рятувальники.

Жителька Донеччини Уляна Дмитрук до останнього залишалася двома. Втім, через посилення бойових дій вирішила евакуюватися.

«Дуже важко було останнім часом. Постійні обстріли. Поряд були ракетні влучання. Не було спокійного ні одного дня від 24 лютого. Вже несила терпіти. Тому зібрали необхідні речі і приїхали. Дай Бог швидку перемогу, щоб ми могли якнайскоріше повернутися додому, бо вдома найкраще. Постійно на валізах бути, не знати, що чекає тебе завтра, це найважче».

Спільно з рятувальниками працювали психологи ДСНС. Вони консультували переселенців та допомагали їм знайти місця для тимчасового перебування.

Додамо, на Тернопільщині наразі зареєстровано понад 85 тис. переселенців. Регіон ще може прийняти близько 10 тис. людей.