До Тернопільщину насувається атмосферний фронт: яких сюрпризів погоди чекати

Атмосферний фронт наближається до Тернопільщини. Через його вплив у регіоні знову пройдуть сильні дощі та грози.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, 19 липня Тернопільщина перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску. У регіоні спостерігатиметься мінлива хмарність, вітер північно – західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 10 – 15°, вдень 25 – 30° тепла. 20 липня можливі дощі, грози. Після опадів температурні показники частково знизяться.

«19-го липня пізно ввечері фронт із заходу таки добереться до західних областей України і зумовить там зливи та грози. Температура повітря в Україні, порівняно із температурним пекельним страхіттям Південної Європи та півночі Африки, де розпікає до +40 +45 градусів, очікується комфортною, впродовж дня максимально премилі +24 +29 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, більш прохолодної погоди слід очікувати вихідними.