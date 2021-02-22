Капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний розчарований тим, що не найкращі результати в стрільбі завадили боротися за медалі на чемпіонаті світу.

Заради об’єктивності варто додати: в змішаній і чоловічій естафетах, в яких тернополянин зробив, здавалося, все залежне від нього для загальнокомандного успіху, на “поміч” приходили партнери по команді, чиї промахи або ж надто повільний хід на дистанції нівелювали старання товаришів і залишали збірну України рівно за крок від п’єдесталу. А от щодо інших гонок, то треба визнати, що самокритичність Дмитра має підстави: по 6 промахів у персьюті та індивідуальній гонці – це, мабуть, таки забагато.

“За відчуттями, ми з тренером і командою вийшли на пік форми на цей чемпіонат. З вдалою стрільбою я б міг боротися за медалі практично в кожній гонці або ж бути в призах. Тому, звичайно, є відчуття нереалізованості. Дуже шкода, що не вийшло впоратися зі стрільбою. Чому так сталося? Як варіант, не все вдалося психологічно. Можливо, це одна з причин. Буду працювати над цим фактором більше, щоб реалізувати себе в подальших стартах і бути впевненим в собі – сказав Д.Підручний. А ще він повідомив, що трохи “перенаситився” стрільбою: “Трохи відпочину від стрільби. Не впевнений, що потрібна дуже велика пауза, але кілька днів точно не буду стріляти. Потрібно зголодніти за стрільбою, щоб було бажання боротися на наступних етапах в Нове Мєсто і Остерсунді за високі місця”.