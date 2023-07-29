Для переселенців у Тернополі збудують житло за 10 мільйонів євро

Тернопіль отримав кошти для будівництва багатоквартирного будинку для внутрішньо переміщених осіб.

Це грант від Північної екологічної фінансової корпорації в рамках програми «Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст України». Відповідний договір між НЕФКО та міськрадою депутати затвердили на двадцять восьмій сесії 28 липня.

– У березні ми прийняли рішення про залучення гранту, – сказав Ігор Гірчак, секретар міської ради. – На даний момент грант наданий, підписаний міським головою, і за умовами надання гранту ми маємо його ратифікувати на сесії. Мета залучення коштів – будівництво багатоквартирного житлового будинку для внутрішньо переміщених осіб, які проживають у Тернополі. Розмір гранту – 10 мільйонів євро. Виплати за даним договором будуть здійснюватися безпосередньо виконавцям робіт.

Заплановано, що цей будинок зведуть на вулиці Микулинецькій,116. На сайті міськради також розміщено оголошення про попередню кваліфікацію на закупівлю будівельних робіт для цього будинку.