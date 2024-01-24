Дівчина з Тернополя перемогла у конкурсі “Міс Японія”: не обійшлося без скандалу

Модель українського походження 26-річна Кароліна Шіїно перемогла на конкурсі “Міс Японія-2024”.

Вона стала першою дівчиною, народженою поза межами Японії, яка виграла конкурс краси, повідомляє Gazeta.ua з посиланням на BBC News.

“Існували расові бар’єри, і було складно бути прийнятою в якості японки. Те, що мене визнали японкою на цьому конкурсі, наповнює мене вдячністю”, – зі сльозами прокоментувала Шіїно після того, як її вручили корону.

Представники “Міс Японія” додали, що перемога Кароліни допомогла їм переусвідомити, що таке японська краса.

Кароліна народилася в Тернополі в родині українців у 1998 році. Переїхала до Японії у п’ять років після того, як її мати вдруге вийшла заміж – за японця. Дівчина подала заявку на конкурс “Міс Японія”після отримання японського громадянства у 2022 році.

Проте результати конкурсу викликали суперечки серед японців. У соцмережах почали активно обговорювати перемогу Кароліни і хейтити за те, що вона не може мати титул “Міс Японія”, якщо не є японкою, пише УНІАН.

“Якби вона народилася росіянкою, вона б не перемогла. Жодних шансів. Очевидно, що критерієм тепер є політичне рішення. Який сумний день для Японії”.

“Я думаю, що японці отримують неправильне уявлення, коли людину європейської зовнішності називають найкрасивішою японкою”.

Проте були і ті, хто підтримав дівчину.

“Якщо люди продовжать оцінювати японців, спираючись на походження, і вважатимуть своїми лише тих, у кого чиста японська кров, замість того, щоб прийняти мультикультуралізм, у Японії закінчаться японці”.

“Як не японська людина, яка живе в Японії, я також вважаю, що походження не головне”.

Підтримали Кароліну і організатори конкурсу, які вважають, що дівчина чесно отримала свій титул.

“Японська краса існує не у зовнішності, не в крові, а міцно живе в нашому серці”, – сказали організатори.