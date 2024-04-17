Тернопільська студентка Марина Міжнова здобула титул “Miss Supranational Ukraine 2024”.

Про це повідомили організатори конкурсу “Міс Україна”.

Красуні 21 рік. Вона навчається у Західноукраїнському національному університеті.

“Вітаємо з титулом «Miss Supranational Ukraine 2024» фіналістку «Міс Україна 2023» 21-річну Маріну Міжнову з Тернопільщини.

Маріна навчається в Західноукраїнському Національному університеті на юридичному факультеті. Працює моделлю, обожнює створювати красу. Мріє відкрити притулок для тварин.

Вона вирушить на фінал Miss Supranational 2024 вже цього літа, дату та місце проведення буде оголошено згодом.

Вітаємо Маріну!”, – ідеться на сторінці конкурсу краси.