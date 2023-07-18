Група дівчат з Тернопільщини вирушить на світовий День молоді до Португалії. На паломництво їх поблагословив єпископ-помічник Лісабонський Амеріко Мануєль Агуяр, який взяв участь у прощі до Зарваниці.

Всесвітні Дні молоді відбудуться у перший тиждень серпня.

«До Лісабону на Світові дня молоді, які відбудуться з 1 по 6 серпня, хотіли б поїхати тисячі молодих людей, але війна не пускає. Поїдуть наші бойові дівчата. Вони розкажуть правду про війну в Україні. Це нашу молодь розпинає сьогодні російський злочинець. Колись, можливо, довідаємося ще про всіх героїв, яких ще сьогодні не знаємо», – зазначив на прощі у Зарваниці Глава УГКЦ Святослав.

Нагадаємо, 15-16 липня у Марійському духовному центрі села Зарваниця відбулася Всеукраїнська проща. Її учасники молилися за здоров’я та перемогу українців.