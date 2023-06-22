Діти військовослужбовців з Тернопільщини поїхали оздоровлюватися до Грузії.

Про це повідомила координаторка соціального благодійного проекту «Подорож до гостинної Грузії» Тетяна Четвертак. За її словами, відправилися на відпочинок 40 дівчат і хлопців.

«Грузія радо зустріла дітей з Тернопільщини. Це діти з родин військовослужбовців, які боронять нашу державу від російських агресорів. Вони вже перебувають на відпочинку у сонячній Грузії. Саме цього потребують наші хлопчики і дівчатка, які протягом тривалого часу живуть у постійному хвилюванні, а деякі з них пережили біль втрати рідного батька. 40 дітей Великогаївської, Тернопільської та Теребовлянської територіальних громад, віком від 10 до 15 років, вирушили на відпочинок», – розповіла Тетяна Четвертак.

Окрім відпочинку на морі, для дітей передбачені екскурсії містами Тбілісі, Кутаїсі, Ахалціхе, ознайомлення з їх визначними місцями, історичними пам`ятками. Також діти відвідають парламент Грузії.