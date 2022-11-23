У міській раді розширили перелік категорії дітей, яких забезпечують безкоштовним харчуванням в освітніх закладах. Йдеться, як про садочки, так і про школи та училища. Відповідні рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету 23 листопада.

– До цього право безкоштовного харчування мали діти чиї батьки є учасниками бойових дій, – прокоментував Сергій Надал, міський голова. – Цим рішенням ми даємо можливість безкоштовного харчування всім дітям, чиї батьки зараз у зв’язку з військовою агресією призвані і виконують свої військові обов’язки у ЗСУ чи інших військових формуваннях. Компенсуватимемо цю пільгу за кошти міського бюджету.

Як повідомляють у міськраді, для того, щоб діти отримували безкоштовне харчування одному із батьків або опікунів необхідно надати керівництву закладу довідку з військкомату чи військової частини про те, що батько або мати беруть безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України. За наявності такої довідки з першого грудня 2022 року батьки будуть звільнені від плати за харчування. Ольга Трач