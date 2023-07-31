Діти загиблих захисників з Тернопільщини вирушили на відпочинок до Польщі

18 хлопців і дівчат відправилися на відпочинок у місто Єленя-Гура Республіки Польщі.

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Ростислав Дрозд. За його словами, діти перебуватимуть там протягом десяти днів.

Для відпочинку та оздоровлення дітей підготували насичену програму, у якій – екскурсії, розваги та мандрівки. Організатори поєднуватимуть активний відпочинок з іграми.

«Діти загиблих Героїв з Тернопільщини вже вирушили на оздоровлення за кордон. Це група дітей, батьки яких здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії росіян проти України. Юних жителів Тернопільщини очікують нові враження та емоції, насичена програма, екскурсії, розваги та мандрівки».

Додамо, група дітей загиблих українських героїв з Тернопільщини цього літа вже оздоровлювалася в Угорщині.