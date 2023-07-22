Діти та війна: завдяки благодійникам юні мешканці Тернопільщини поїхали на відпочинок до Італії

Діти з Тернопільщини поїхали до Італії. Хлопці та дівчата проведуть там два тижні. Відпочинок для них організував благодійний фонд «Карітас» під час проєкту «Діти та війна».

Як повідомила керівниця благодійних проєктів фонду Аліна Муц, подорож розпочалася цікавими екскурсіями містами Європи.

«Яскраві емоції та незабутні враження, цікаві місця та нові друзі. Діти проводять два тижні літніх канікул в сонячній Італії. Розпочалася подорож цікавими екскурсіями містами Європи: Польща-Краків, Чехія-Брно. Діти в захваті від архітектури, історичних пам’яток та краси цих міст

Італія зустріла наших дітей сонечком в місті Вітторіо-Венето, регіон Венето, провінція Тревізо. Усі дні табору учасники проєкту перебуватимуть у прекрасному, атмосферному з неймовірними краєвидами “Campus San Giuseppe”. Дякуємо за організацію табору нашим колегам, неймовірним волонтерам та усім, хто долучився до того, аби подарувати щастя дітям. На них чекає ще безліч цікавих моментів, неймовірних емоцій, нових знайомств та друзів».

У програмі відпочинку – активне дозвілля, екскурсії та проживання у мальовничому куточку Італії.