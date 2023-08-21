Дітки, котрі через війну переїхали на Тернопільщину, відпочинуть в Угорщині

Двадцятеро дітей з внутрішньо-переміщених осіб відпочиватимуть на узбережжі озера Балатон в Угорщині. Відправили дівчат і хлопців на відпочинок з Тернополя.

Як повідомив начальник служби у справах дітей області Ростислав Дрозд, це вдалось організувати завдяки співпраці Тернопільської обласної військової адміністрації з Почесним консульством Угорщини у місті Тернополі та області.

«20 дітей з числа внутрішньо переміщених осіб разом з іншими дітками відпочиватимуть на узбережжі озера Балатон. З 20 по 25 серпня дітей очікує насичена програма: екскурсії, відпочинок на термальних джерелах, мандрівка до Будапешту, відвідини зоопарку, спортивні, розважальні та мистецькі заходи».

Додамо, Балатон – найбільше озеро в Центральній Європі із незвичайним ландшафтом, унікальною, багатою йодом, найчистішою водою і особливим мікрокліматом.