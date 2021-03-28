Дев’ятеро померлих і майже півтисячі нових випадків: статистика COVID-19 не тішить

Дев’ятеро людей померли минулої доби на Тернопільщині від COVID-19.

Про це повідомляють у ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Померли 79-річний мешканець села Жабиня Тернопільського району, 64-річна жителька села Бонівка Кременецького району, 50-річна жителька смт. Гримайлів Чортківського району, 85-річний мешканець села Іванівка Тернопільського району, 71-річна жінка з Підволочиська, 60-річний кременчанин, 52-річна мешканка Козови та дві тернополянки – 69-х та 83-х років.

Загалом за добу зафіксовано 458 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Одужала 201 людина.