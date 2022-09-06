Десятки тисяч: стало відомо, скільки переселенців оселилося на Тернопільщині

Від початку повномасштабної війни в Україні на Тернопільщину приїхало майже 92 тисячі переселенців.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. За його словами, понад 85 тис. людей залишилася жити на теренах краю.

Частина переселенців вже повернулася додому у звільнені від російських окупантів міста. Деякі внутрішньо переміщені особи працевлаштувалися на Тернопільщині.

“В області від початку повномасштабної війни дещо зменшилася кількість внутрішньо переміщених осіб. Люди, які у нас жили, починають повертатися до своїх домівок. Кількість людей зменшується. На сьогодні в області зареєстровано понад 85 тис. осіб. Загалом в Тернопільській області внутрішньо переміщені особи мешкають в усіх 55 громадах. Деякі з них отримали статус безробітних, деякі працевлаштувалися. Люди продовжують жити на теренах області, оскільки поки у їхні домівки небезпечно повертатися або немає куди повертатися”, – зазначив Володимир Труш.

Додамо, на Тернопільщині планують збудувати квартири для внутрішньо переміщених осіб. Вони тут зможуть перебувати до завершення війни.