Десятки тисяч: скільки внутрішньо переміщених осіб оселилося у Тернопільській громаді

Понад 27,5 тисяч внутрішньо переміщених осіб залишились у Тернопільській громаді на тривалий період.

Тернопіль надалі залишається надійним тилом, забезпечує усім необхідним наших військовослужбовців та допомагає внутрішньо переміщеним особам, які покинули або втратили свої домівки через війну.

Станом на 4 серпня 2022 року Тернопільська міська територіальна громада прийняла 39 582 внутрішньо переміщених осіб, 12 080 з яких отримали прихисток на декілька днів, а 27 502 (з них діти: до 6 років – 2985, від 6-18 років – 4560) – залишилися у Тернопільській громаді на тривалий період.

Оскільки в Тернополі проїзд у міському громадському транспорті є безготівковий, 3101 особа з числа внутрішньо переміщених уже виготовили та отримали персоніфіковані проїзні квитки «Соціальна карта тернополянина» категорій «Загальна» і «Учнівська», ще 1984 осіб – категорії «Пільгова» для проїзду у громадському транспорті.

До слова, у Тернополі внутрішньо переміщені особи до 5 серпня зможуть отримати матеріальну допомогу на придбання харчових продуктів (ваучер/сертифікат).