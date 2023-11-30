Розпочалася сесія Тернопільської обласної ради після звільнення Михайла Головка. На сесію зареєструвалися 52 депутати.

Депутати хвилиною мовчання вшанували пам‘ять загиблих у російсько-українській війні, повідомляє Суспільне.

Попередня сесія Тернопільської обласної ради сьомого скликання відбулася 26 жовтня, тоді за звільнення Михайла Головка з посади голови обласної ради проголосував 51 депутат.

На сесії, після звільнення з посади Михайла Головка, обов’язки голови обласної ради поклали на Володимира Болєщука. За це проголосували 49 депутатів.

Сесія Тернопільської обласної ради 22 серпня відбулася без обвинуваченого в корупції Михайла Головка, незважаючи на те, що він достроково вийшов із відпустки. Тоді Михайло Головко встиг скасувати сесію своїм розпорядженням, призначити її і поїхати у відрядження.

До цього сесія Тернопільської обласної ради відбулася 22 березня цього року. Попереднє сесійне засідання, яке планували на 28 червня, перенесли на 30 червня. Тоді сесія також не відбулася.