Депутати Тернопільської обласної ради зберуться на сесію 22 серпня.

Відповідне розпорядження підписав перший заступник голови Тернопільської обласної ради Володимир Болєщук.

На розгляд третього пленарного засідання п’ятої сесії Тернопільської обласної ради сьомого скликання планується винести питання:

– Про здійснення заходів щодо заборони проведення на території Тернопільської області ходи прихильників Української православної церкви (московського патріархату) у зв’язку з рішенням ради оборони Тернопільської області від 11 серпня 2023 року № 40.

– Про відзначення Дня Героїв у Тернопільській області

– Про внесення змін і доповнень до регламенту Тернопільської обласної ради сьомого скликання.

– Про внесення змін до обласної програми впровадження Української Хартії вільної людини в освітніх закладах Тернопільської області на 2021–2024 роки.

– Про затвердження ліквідаційного балансу комунального некомерційного підприємства «Чортківський обласний комунальний шкірно-венерологічний диспансер» Тернопільської обласної ради.

– Про затвердження тарифів на соціальні послуги на 2023 рік, що надаються Петриківським обласним геріатричним пансіонатом.

– Інші питання поточної роботи ради Тернопільської обласної ради.