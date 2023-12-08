Депутат з Тернопільщини Назарій Пиптик виїхав закордон і відмовився від депутатських повноважень.

Про це у матеріалі “Тринадцять друзів системи «Шлях»” пише видання “Наші гроші. Львів“.

36-річний депутат Чортківської міськради від партії «Сила людей» та екс-очільник муніципальної варти Чорткова Назарій Пиптик написав заяву про дострокове складання повноважень 26 січня 2023 року, а уже через три дні він перетнув кордон як волонтер, свідчать наші джерела. Уже 6 лютого, колеги Пиптика проголосували за його відставку і виключили його зі складу постійної комісії з питань депутатської етики та дотримання законності. Отримати його коментар журналістам не вдалося.

У систему «Шлях» Назарія Пиптика внесла Київська ОВА, де стверджують, що він мав повернутись до 26 лютого.

«З відповідним листом щодо надання Пиптику Назарію Володимировичу дозволу на виїзд за межі України за системою «Шлях» зверталася військова частина», – повідомив у відповіді на запит NGL.media заступник голови Київської ОВА Сергій Білецький.

Міський голова Чорткова Володимир Шматько у лютому 2023-го записав відеозвернення, де повідомив про виїзд за кордон кількох чиновників міськради, серед яких був Назарій Пиптик. З його слів, Назарій Пиптик звільнився з роботи незадовго до виїзду за кордон.

«Я дякую Назарію: він десятки разів був з нами на сході і десятки разів за кордоном. Зараз також маємо інформацію, що він виїхав по гуманітарному шляху, які надали йому інші волонтерські організації… Він збирає вантаж і планує повертатися. Коли це буде і де він зараз, я не знаю. Але він мені написав, що найближчим часом він повернеться в Чортків і продовжить допомагати нам і ЗСУ», – заявив тоді Шматько.

Після цих слів мера Чорткова пройшло уже майже десять місяців, однак Пиптик так і не повернувся в Україну з обіцяним гуманітарним вантажем. Тепер Володимир Шматько у розмові з NGL.media запевняє, що Пиптик хоч і залишився закордоном, але все ж передає якусь допомогу місцевому благодійному фонду «Покрова Чортків».

Керівник цього фонду священик Андрій Левкович уточнив NGL.media, що за весь період перебування за кордоном Назарій Пиптик переказав на рахунок фонду 12 тис. грн, але ніяких гуманітарних вантажів не надсилав.