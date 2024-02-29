У соцмережах поширюється інформація про те, що патрульний притягнув водія до відповідальності чоловіка за, ймовірно, вигадане порушення ПДР.

У патрульній поліції спростували цю інформацію і розповіли, як все було насправді.

“Учора, під час несення служби на дорожній станції патрульної поліції у місті Зборові Тернопільської області, інспектори зупинили автомобіль Volkswagen. Під час спілкування з водієм останній маніпулював тим, що везе автомобіль для ЗСУ, а на запитання чому не використовує ремінь пасивної безпеки — чіткої відповіді не надав та поводився зухвало.

Розмова тривала ще декілька хвилин. Громадянин нецензурно виражався і наголошував, що є депутатом та директором фонду, тому патрульні могли б “відпустити” чоловіка.

Інспектор, провівши розгляд справи, виніс на керманича постанову за ч. 5 ст. 121 (Порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП.

Враховуючи це, просимо не розповсюджувати неперевірену інформацію та не перекручувати справжні обставини цієї події”, – ідеться у повідомленні патрульної поліції.