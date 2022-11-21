21 листопада – День Гідності і Свободи. З цієї нагоди у Тернополі та області відбулися урочистості. Жителі краю вшанували людей, які стали на захист демократичних цінностей, прав і свобод громадян, національних інтересів держави та її європейського вибору.

Жителі краю зібралися біля пам’ятника Героям Небесної сотні у Тернополі, аби хвилиною мовчання й покладанням квітів вшанувати пам’ять усіх тих, хто відстоював інтереси українців. Чимало учасників Революції Гідності продовжують це робити й сьогодні, однак уже на фронті.

«Про Україну мало хто говорив у світі до Революції Гідності. Наша важлива боротьба за державу почалася саме тоді. Наше суспільство відновилося саме після Революції Гідності. Саме тоді розпочався незворотній процес визначення нашого шляху. Кожен із них, учасників Революції Гідності, зробив величезний вклад в історію нашої Незалежної Держави. Ми маємо віддавати належну шану усім, хто виборював це наше майбутнє. Ми у великому боргу перед усіма, хто віддав життя за нашу державу», – каже тернополянин Іван Марущак.

Тернополяни молитвою та хвилиною мовчання вшанували Героїв Небесної Сотні та поклали квіту до їхнього монументу.