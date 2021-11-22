Дні Гідності і Свободи відзначають на Тернопільщині.

У Тернополі біля монументу Героям Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм. А також жителі краю поклали квіти до могил загиблих майданівців.

Вісім років тому жителі краю на Революції Гідності заявили про своє бажання жити в незалежній і суверенній Україні. Завдяки Майдану Україна стала на європейський шлях розвитку.

“Подвиг майданівців є неоціненним. Скільки б не проходило часу – це той момент, який породив дуже важливі, доленосні речі. У кожному з нас має зародитися індивідуальна відповідальність за те, що відбувається в країні, індивідуальна відповідальність за майбутнє України. З плином часу, масштабується велич і значення подій Революції Гідності для майбутнього країни, для її розвитку, для її Гідності», – каже історик Іван Ковальський.

Нагадаємо, День Гідності та Свободи відзначають щороку 21 листопада. Саме цього дня розпочалися дві революції: Помаранчева – у 2004 році та Революція Гідності. Указ про відзначення цього дня в 2014 році підписав президент Петро Порошенко.