Теребовлянські поліцейські склали на уродженця Луганщини адмінпротокол за дрібне хуліганство.

Під час моніторингу в одній із соцмереж співробітники відділу кримінального аналізу виявили відео, як в центрі міста Теребовля невідомий чоловік, розважаючись, демонструє різні трюки, стрибає та пошкоджує фонтан. Ця подія була зареєстрована у журналі єдиного обліку поліції.

Співробітники відділу кримінального аналізу спільно з працівниками Теребовлянського відділу поліції встановили особу правопорушника. Ним виявився 21-річний уродженець Луганщини, який у зв’язку з воєнними діями тимчасово проживає у Теребовлі.

Нині на хлопця складений адміністративний протокол за ст.173 КУпАП (Дрібне хуліганство). За вказане йому може загрожувати штраф або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п’ятнадцяти діб.

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