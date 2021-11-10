Майже півтисячі хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. Після незначної стабілізації епідемічної ситуації негативна тенденція повернулася. Епідеміологи пов’язують це із швидким поширенням нового варіанту штаму Дельта.

Епідемічна ситуація з коронавірусом на Тернопільщині складна і неблагополучна. Разом із збільшенням кількості хворих зростає показник летальності.

«Ми бачимо, що людей помирає зараз більше. Зокрема, почастішали випадки летальні серед молодих людей, які мали коронавірус. Часто це люди із супутніми захворюваннями. Тому у таких випадках важливо насамперед вакцинуватися. Вакцинація допомагає уникнути важких випадків, а також летальних випадків. Тому вкотре наголошуємо на необхідності вакцинації», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

З попередніми прогнозами епідеміологів, у середині листопада на Тернопільщині можливий пік осінньої хвилі коронавірусу. Відтак жителів краю просять не нехтувати карантинними вимогами.