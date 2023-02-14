На Тернопільщині для учнів четвертих та дев’ятих класів скасували державну підсумкову атестацію. Школярі отримають підсумкові оцінки автоматично.

Міністерство освіти і науки видало наказ, який скасовує ДПА для учнів 4 та 9 класів. Чи складатимуть державну підсумкову атестацію одинадцятикласники, наразі невідомо.

«Набув чинності наказ Міністерства освіти і науки, який був підписаний 11 січня, про скасування державної підсумкової атестації для початкової освіти після 4 класу та для базової загальної середньої освіти, тобто 9 клас. Діти, які закінчують 4 клас та 9 клас, за поточними оцінками, отримують середній бал і їм виставляється підсумковий бал. Що стосується 11 класу, на даний час роз’яснень щодо скасування державної підсумкової атестації саме для 11 класу, ми ще не маємо. Цю інформацію ми ще очікуємо, прекрасно розуміючи, що зовнішнього незалежного оцінювання, як такого не відбувається. Є національний мультипредметний тест, який наші учні здаватимуть з двох основних предметів та один на вибір, який вибере саме випускник», – каже директорка департаменту освіти і науки ОВА Ольга Хома.

Отже, цього року, як і минулого, абітурієнти складатимуть мультипредметний тест. Цей іспит замінює зовнішнє незалежне оцінювання в умовах воєнного стану.