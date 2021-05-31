Урядовці вкотре переглянули програму субсидій. Відтак жителям краю, які мають заборгованість за житлово-комунальні послуги, призначати їх не будуть. Щоб отримувати субсидії, потрібно вчасно оплачувати “комуналку”.

Дотепер особливі випадки субсидіантів розглядали комісії, створені в органах соціального захисту населення. З травня їхню діяльність зупинили. Відтепер субсидії можуть бути призначені лише на загальних підставах.

“За попередньою редакцією положення, субсидія могла призначатися комісіями, які були утворені при районних державних адміністраціях за наявності заборгованості при оплаті комунальних послуг, враховувалися складні сімейні обставини проживання: хвороба, інвалідність, але оскільки з першого травня комісії не працюють, вони припинили свою діяльність, тому субсидія призначатися органами соціального захисту населення за умови наявності заборгованості при оплаті житлово-комунальних послуг не буде. Відтак жителям області, які мають заборгованість, треба її погасити або укласти договір про реструктуризацію”, – зазначив заступник директора департаменту соціального захисту населення Олег Воронка.

Під час опалювального сезону субсидії на Тернопільщині отримувало близько ста тисяч жителів краю. Влітку число субсидіантів в рази скоротилося. Також надалі виплачуватимуть субсидії лише готівкою.