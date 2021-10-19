Дострокові тижневі канікули розпочалися у 140 школах Тернопільщини, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.
У більшості навчальних закладів це пов’язано із збільшенням захворюваності на COVID-19, також серед причин – проблеми з теплопостачанням.
Згідно з графіком, осінні канікули у школах мали розпочатися з 25 жовтня. Втім, Міністерство охорони здоров’я рекомендувало піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом.
«Ми отримали рекомендаційні листи від Міністерства охорони здоров’я, а також і Міністерства освіти і науки України щодо запровадження дострокових канікул. Причина такого рішення – складна епідемічна ситуація. Ми в Тернопільській області кожного дня реєструємо близько ста хворих серед школярів. Цієї осені ситуація ще гірша, ніж минулого року. Вчителі, навпаки – рідше хворіють. Це пов’язано з вакцинацією працівників навчальних закладів».
До слова, у МОН заявили, що школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість. Рішення про канікули чи дистанційне навчання приймає педагогічна рада кожної школи.
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