Дострокові тижневі канікули розпочалися у 140 школах Тернопільщини, – повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома.

У більшості навчальних закладів це пов’язано із збільшенням захворюваності на COVID-19, також серед причин – проблеми з теплопостачанням.

Згідно з графіком, осінні канікули у школах мали розпочатися з 25 жовтня. Втім, Міністерство охорони здоров’я рекомендувало піти на канікули раніше – з 18 жовтня через погіршення ситуації з коронавірусом.

«Ми отримали рекомендаційні листи від Міністерства охорони здоров’я, а також і Міністерства освіти і науки України щодо запровадження дострокових канікул. Причина такого рішення – складна епідемічна ситуація. Ми в Тернопільській області кожного дня реєструємо близько ста хворих серед школярів. Цієї осені ситуація ще гірша, ніж минулого року. Вчителі, навпаки – рідше хворіють. Це пов’язано з вакцинацією працівників навчальних закладів».

До слова, у МОН заявили, що школи можуть на власний розсуд перенести канікули на інші дати чи збільшити їхню тривалість. Рішення про канікули чи дистанційне навчання приймає педагогічна рада кожної школи.