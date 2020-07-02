Склалося так, що наразі у вас немає можливості особисто вручити букет квітів своїй дружині, коханій дівчині, матері або доньці?

Flowers.ua зможе вам допомогти. Компанія пропонує оформити онлайн замовлення квітів і подарунків з будь-якої точки України чи світу з доставкою по Тернополю. Flowers.ua займається організацією поздоровлень на найвищому рівні вже не один десяток років і з усією впевненістю заявляє, що і ви, і ваш адресат будете задоволені і якістю продукції, і рівнем сервісу.

Букети і квіткові композиції лише першої свіжості

Усі квіткові композиції від флористів Flowers.ua відрізняються не лише вишуканістю, актуальністю і гарним оформленням, а й винятковою свіжістю. Вся справа в тому, що квіти збираються в букети тільки в день доставки. А, до того моменту, як кур’єр заїде за замовленням, воно буде зберігатися в спеціальному холодильному обладнанні, а не в закритій вітрині. Тож, ваш адресат буде насолоджуватися красою букету ще не один день.

Великий асортимент квітів і подарунків

У каталозі компанії завжди представлений найширший асортимент квітів: червоні, білі, рожеві і кремові троянди, різнокольорові тюльпани, ніжні півонії, екзотичні альстромерії, еустоми та хризантеми сантіні, а також іриси, ромашки, айстри, соняшники і багато інших рослин. Також квітковий онлайн магазин Flowers.ua радий запропонувати своїм клієнтам можливість придбати квіти з солодощами, з м’якими іграшками і зі зв’язками повітряних куль за доступною ціною. Більш того, кожне замовлення може бути доставлене за вказаною адресою конфіденційно, якщо ви вважаєте за потрібне зберегти свою персону в таємниці.

Цілодобова клієнтська підтримка

Якщо у вас є питання щодо вашого замовлення, статусу його виконання або оплати, не варто зволікати. Менеджери колл-центру Flowers.ua завжди знаходяться на зв’язку, включаючи вихідні дні та свята. Крім того, в штаті компанії працюють професійні флористи, які уважно стежать за трендами в світі квіткової індустрії, що дозволяє компанії пропонувати своїм клієнтам тільки найкращі квіти в Тернополі з адресною доставкою. Якщо ви все ще не до кінця впевнені, які саме квіти варто дарувати на ювілей, а які, наприклад, на народження дитини, консультанти Flowers.ua з радістю дадуть вам усі необхідні відповіді. Підписуйтесь на сторінки онлайн магазину в соціальних мережах Instagram та Facebook, щоб першими дізнаватися про вигідні пропозиції, акції та знижки.